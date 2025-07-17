Обнаружены кулинарные различия неандертальцев

Неандертальцы из двух соседних пещер на севере современного Израиля по-разному разделывали мясо, выяснила международная команда ученых. Различия могли быть результатом культурных традиций, передававшихся из поколения в поколение.

Древние люди в обеих пещерах пользовались одними и теми же кремневыми орудиями и охотились в основном газелей и благородных оленей. Однако характер порезов на костях животных оказался разным, говорится в статье журнала Frontiers in Environmental Archaeology.

Так, в одной из пещер 40% костей обожжены и сильно фрагментированы, в другой — только 9%, при этом они сохранились лучше. При этом пещеры находились всего в 70 километрах друг от друга, и неандертальцы обитали там примерно в одно и то же время — 50–60 тысяч лет назад.

Кроме этого, характер порезов сильно отличался — это указывает, что в одной из групп неандертальцы подвергали туши дополнительной обработке. Например, они могли подвешивать их для сушки.

Авторы открытия отметили, что полученные сведения подтверждают то, что даже такие повседневные действия, как разделка мяса, могли быть частью культурной традиции неандертальцев и передаваться на протяжении сотен лет.