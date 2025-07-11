Специалист объяснил эффект фильмов ужасов в психиатрии

Фильмы ужасов могут использоваться в психиатрии, но под жестким контролем специалиста, рассказал психолог Илья Слободчиков.

Специалист прокомментировал «Радио 1» мнение о том, что фильмы ужасов могут быть полезны для психического здоровья.

«Это очень индивидуально. Здесь не может быть единой точки зрения, потому что все люди реагируют по-разному. У всех начинается своя ассоциативная картина», — считает Слободчиков.

По его словам, специалист должен понимать для какого эффекта используется этот фильм, отметив, что среди фильмов ужасов не только «страшилки» и кровавые триллеры, но и картины с психологическим напряжением. «Но в широком массовом применении никакого эффекта нет», — уверен психолог.

Фильмы ужасов предпочитают смотреть люди, которые в обычной жизни редко испытывают сильные эмоции, хоррор помогает им «почувствовать себя более живым». Люди с повышенной тревожностью таких фильмов избегают, пояснила клинический психолог Екатерина Клименко.