Святая Вероника и День фотографа. СПРАВКА

День фотографа отмечается в мире 12 июля, а его покровительницей стала святая Вероника. В этом празднике удивительным образом сплелись христианское предание и одно из самых популярных занятий людей в XXI веке — фотография.

Фотоаппарат был изобретен лишь в XIX веке, но это не помешало избрать покровительницей фотографов современницу Иисуса Христа, она создала первое изображение — без красок и карандаша.

Святая как первый «фотограф»

В католической традиции Вероника описывается как женщина, которая, согласно средневековому преданию, отерла своим платом лицо Иисуса Христа во время Крестного пути на Голгофу.

Впервые рассказ о святой Веронике появляется в апокрифических Актах Пилата, относящихся к III или IV веку, где она была той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю одежд Христа.



Согласно одному из апокрифов (датируется примерно IV веком) «Смерть Пилата» Вероника исцелила императора Тиберия с помощью холста, который Иисус Христос приложил к своему лику и на котором запечатлелся его образ.

История о Веронике как о женщине, которая вытерла своим платом лицо Иисуса Христа во время его шествия на Голгофу, появилась в католической традиции не ранее XII—XIII веков. По этому преданию, Вероника пожалела Иисуса, напоила его водой и дала ему свой плат (кусок ткани), чтобы он мог вытереть пот с лица.

А когда Вероника вернулась домой, то обнаружила на ткани «истинное изображение» (icona vera) лица Иисуса. Предполагают, что имя Вероники произошло от искажения этого латинского выражения. А изображение называют Платом Вероники.

От камеры-обскура до «зеркалки»

Самым первым прообразом современного фотоаппарата считается камера-обскура — это простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов.

Он представляет собой светонепроницаемый ящик с маленьким отверстием (0,1-5 миллиметров) в одной стенке и экраном или матовым стеклом на другом. Свет, проходя через отверстие, создает перевернутое изображение на противоположной стенке. На этом принципе работали некоторые фотокамеры.

Упоминания о камере-обскуре встречаются еще в V—IV веке до н. э. — последователи китайского философа Мо-цзы описали возникновение перевернутого изображения на стене затемненной комнаты.

Отцом современной фотографии можно считать француза Жозефа Ньепса, который сделал первое изображение, зафиксированное механическим способом. В 1826 году он получил фото «Вид из окна», для этого ему пришлось вести непрерывную съемку восемь часов.

«Вид из окна» Фото : Joseph Nicphore Nipce

Следующим этапом в развитии технологии стало изобретение дагерротипии — процесса, основанного на светочувствительности йодистого серебра. В 1837 году снова француз — Луи Дагер — сделал фотографию на металлической платине и закрепил ее с помощью поваренной соли.

Первой работай Дагера стало изображение «Вид на бульвар дю Тампль» 1838 года.

«Вид на бульвар дю Тампль» Фото : Луи Дагер

Позже английский физик Уильям Генри Фокс Тальбот научился делать позитивное изображение, с которого можно получить неограниченное число копий.

По настоящему массовой фотографию сделал американец Джордж Истман, основатель компании «Кодак». В 1888 году компания представила первую пленочную камеру, доступную потребителям. Она поступила в продажу под лозунгом: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное».

Зеркальные камеры — это современные фотоаппараты, в которых видоискатель основан на зеркале, расположенном за объективом под углом 45 градусов. Эта технология стала прорывной — фотография превратилась в искусство.

Праздник

Для празднования Дня фотографа 12 июля есть сразу две причины — это день памяти святой Вероники, а также день рождения в 1854 году Джоржа Истмана.

Во многих странах День фотографа отмечают достаточно широко. В честь него проводятся различные выставки, мастер-классы, лекции и конкурсы. В США такие мероприятия финансируются из государственного бюджета.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

В России праздник не относится к официальным, но в честь него тоже проводят выставки. Также у нас организуют международный фестиваль «День фотографа», на котором его участники проводят мастер-классы по съемкам и в конце вручается премия «Фотограф года».