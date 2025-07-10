Snoop Dogg выпустил трек про подарки в Telegram

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) выпустил трек, посвященный мессенджеру Telegram. Музыкальный клип на песню опубликован на официальном YouTube-канале артиста.

Композиция называется Gifts («Подарки») и состоит из повторяющегося несколько раз припева и одного куплета, в котором рэпер называет основателя Telegram Павла Дурова своим племянником.

«Мой племянник Паво рассказал мне кое-что, что мне было нужно. Прислал мне сообщение и сказал, что прочитал, отметил, процитировал», — рассказал Снуп Догг в тексте песни, добавив, что его конфиденциальность не продается.

За девять часов 3,5-минутное видео посмотрели около 80 тысяч человек. Песня приурочена к выпуску рэпером ограниченной серии коллекционных подарков в Telegram, поступивших в продажу 9 июля. Утром 10 числа Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале, что товары от Снуп Догга были распроданы за 30 минут и принесли компании 12 миллионов долларов.

Легенда гангста-рэпа Снуп Догг завел свой телеграм-канал в мае 2025 года. За два месяца на него подписались более 198 тысяч человек. В начале июля рэпер обратился к Дурову в X, призвав его «притормозить» с заведением детей: «Слышал, у тебя 106 детей сейчас? Племяш, ты не заводишь детей, ты плодишь щенячьи выводки, притормози». В ответ на это Дуров предложил артисту пообщаться приватно, сообщив, что свяжется с ним в Telegram.