ЕСПЧ огласит решение по делу «Украина и Нидерланды против России»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду, 9 июля огласит решение по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации», в том числе касательно гибели самолета рейса MH17, сообщила пресс-служба суда.

Суд объявит решение в помещении ЕСПЧ в Страсбурге, в 11.00 часов по местному времени (10.00 мск). Запись объявления будет доступна на сайте ЕСПЧ после окончания слушаний, сказано в сообщении.

В своем промежуточном решении от 25 января 2023 года ЕСПЧ уже признал, что с мая 2014-го как минимум до января 2022 года территории Донбасса «находились под юрисдикцией России». МИД России категорически отверг правомерность этого судебного решения.

«Выводы суда о якобы имевшем место наличии российской юрисдикции над юго-востоком Украины в период с 2014 года по январь 2022 года целиком и полностью основаны на придуманной им концепции "решающего влияния", что противоречит, в том числе, и позиции Международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств», — ранее заявляло российское внешнеполитическое ведомство.

При любом исходе решение Европейского суда по правам человека будет юридически ничтожно для России. Россия весной 2022 года окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.