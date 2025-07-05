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Астронавт запечатлела редчайшую молнию. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Атмосферное явление спрайт с борта МКС
Фото: © Astro_Ayers/X

Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на Международной космической станции, запечатлела редкое атмосферное явление спрайт.

«Просто. Вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт», — подписала астронавт снимок, опубликованный в соцсети X.

Полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами, пояснила Айерс.

Спрайт — кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы. Они возникают во время грозовой активности и практически не видны с поверхности Земли.

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Наука #Космос #Природа
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Топ комментариев

pepelmetal

Выйдет теперь лет в 50 знатно спустила свою жизнь!

anubis77

Ага, заранее включил камеру и ждал когда треснет, что бы снять треснувшее стекло Ты как всегда дичь несёшь...

number10

Денацификация и демилитаризация, все как было с самого начала. Это западные партнеры, то одно, то другое...

anubis77

Вот было б у тебя хоть часть того что ты нахваливаешь, не задавал бы глупых вопросов и меньше дичи нёс...