Астронавт запечатлела редчайшую молнию. ФОТО

Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на Международной космической станции, запечатлела редкое атмосферное явление спрайт.

«Просто. Вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт», — подписала астронавт снимок, опубликованный в соцсети X.

Полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами, пояснила Айерс.

Спрайт — кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы. Они возникают во время грозовой активности и практически не видны с поверхности Земли.