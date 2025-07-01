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Минтруд составил календарь выходных в 2026 году

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России будут отдыхать на новогодних каникулах 12 дней подряд. Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — цитирует пресс-служба Минтруда главу ведомства Антона Котякова.

Проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Кроме того, пять раз в будущем году россиян ждут трехдневные выходные:

  • с 21 по 23 февраля — в честь Дня защитника отечества,
  • с 7 по 9 марта — в честь Международного женского дня,
  • с 1 по 3 мая в честь — в честь Праздника Весны и Труда,
  • с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы,
  • с 12 по 14 июня — в честь Дня России.

Выходной по случаю Дня народного единства 4 ноября выпадает на среду. А на новогодние каникулы-2027 россияне уйдут в четверг, 31 декабря.

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