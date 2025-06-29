Многие геополитические прогнозы президента России Владимира Путина сбылись, мир должен обратить на его высказывания об угрозе Третьей мировой войны, считает политический обозреватель турецкой газеты Dikgazete Эрхан Куадзба.

Журналист привел ряд заявлений российского лидера о том, что Украина и НАТО, в частности США, могут стать враждебными по отношению к РФ и ряду азиатских стран, включая Китай. И все эти прогнозы сбылись, подчеркнул Куадзба.

По словам обозревателя, сейчас Путин указывает на угрозу разрастания украинского кризиса и конфликта между Ираном и Израилем в Третью мировую войну.

Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов, отметил журналист. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной, заключил Куадзба.