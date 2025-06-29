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Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина

Источник:
Dikgazete
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Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Многие геополитические прогнозы президента России Владимира Путина сбылись, мир должен обратить на его высказывания об угрозе Третьей мировой войны, считает политический обозреватель турецкой газеты Dikgazete Эрхан Куадзба.

Журналист привел ряд заявлений российского лидера о том, что Украина и НАТО, в частности США, могут стать враждебными по отношению к РФ и ряду азиатских стран, включая Китай. И все эти прогнозы сбылись, подчеркнул Куадзба.

По словам обозревателя, сейчас Путин указывает на угрозу разрастания украинского кризиса и конфликта между Ираном и Израилем в Третью мировую войну.

Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов, отметил журналист. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной, заключил Куадзба.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...