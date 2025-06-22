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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дроны ВСУ пролетели над Казахстаном

Источник:
Sibnet.ru
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Украина начала использовать воздушное пространство Казахстана для пролетов своих ударных дронов, Россия осуждает такие действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России», — цитирует Захарову  РБК.

Дипломат призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на данные «провокации», напомнив, что Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Власти Казахстана неоднократно сообщали об обнаружении на территории страны неизвестных беспилотников. Так, 19 июня упавший дрон нашли в Мангистауской области. 19 и 20 июня Минобороны России сообщало о сбитых дронах в Астраханской и Волгоградской областях.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

klinok74

А оно было со стороны украины?

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

"По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат..." - а кто мешал перейти...