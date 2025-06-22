Дроны ВСУ пролетели над Казахстаном

Украина начала использовать воздушное пространство Казахстана для пролетов своих ударных дронов, Россия осуждает такие действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России», — цитирует Захарову РБК.

Дипломат призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на данные «провокации», напомнив, что Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Власти Казахстана неоднократно сообщали об обнаружении на территории страны неизвестных беспилотников. Так, 19 июня упавший дрон нашли в Мангистауской области. 19 и 20 июня Минобороны России сообщало о сбитых дронах в Астраханской и Волгоградской областях.