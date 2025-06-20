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Строительство аэропорта «Омск‑Федоровка» подорожало на 8 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Проект аэропорта «Омск-Федоровка»
Фото: © архитектурное бюро «Хвоя»

Стоимость строительства международного аэропорта «Омск-Федоровка» составит 51 миллиард рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России. Это на 8 миллиардов рублей больше прежних расчетов.

«Омск-Федоровка» — новый аэропорт за пределами городской застройки, расположенный в 27 километрах к северо-западу от центра города Омска.

Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3200 и шириной 45 метров и будет способен принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Комфортабельный современный терминал будет оборудован телескопическими трапами.

«Строительство нового аэропорта в Омске <…> принесет значительные экономические и социальные выгоды региону, а именно: улучшение транспортной доступности для пассажиров, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие сопутствующего бизнеса и туризма», — сказал первый замминистра экономического развития Максим Колесников во время подписания меморандума о сотрудничестве между Омской областью, УК «Аэропорты Регионов» и ВЭБ. РФ на ПМЭФ-2025.

Аэропорт должен появиться в 2028 году. Ранее общий объем инвестиций в проект оценивался в более 42,6 миллиарда рублей.

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Экономика #Транспорт и дороги #Авиа #Омск
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