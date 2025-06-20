Кравцов сообщил, что школьники больше не хотят быть юристами

Школьники раньше хотели быть юристами и экономистами, но сейчас в лидерах при поступлении в вуз направления информационных технологий и другие, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются», — сказал Кравцов в интервью РБК.

Что касается колледжей, при поступлении в них школьники также чаще выбирают инженерные направления, машиностроение, строительную отрасль, медицинские и педагогические направления.

Кравцов обратил внимание, что в этом году сдавать ЕГЭ по физике решили на 16% больше выпускников, а профильную математику выбрали на 10% больше.



