НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кравцов сообщил, что школьники больше не хотят быть юристами

Источник:
РБК
243 1

Школьники раньше хотели быть юристами и экономистами, но сейчас в лидерах при поступлении в вуз направления информационных технологий и другие, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются», — сказал Кравцов в интервью РБК.

Что касается колледжей, при поступлении в них школьники также чаще выбирают инженерные направления, машиностроение, строительную отрасль, медицинские и педагогические направления.

Кравцов обратил внимание, что в этом году сдавать ЕГЭ по физике решили на 16% больше выпускников, а профильную математику выбрали на 10% больше.


Еще по теме
Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору
Домашние задания для школьников предложили отменить
ТГУ увеличил набор на программу БПЛА
Преподаватели вузов России распространяли пособия о ЛГБТ*
смотреть все
Жизнь #Образование #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
Израиль впервые применил лазерное оружие
Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров слишком высокими
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

se 34

РФ не пыталась в Киеве устроить революцию и свергнуть власть, а то что крымчане сделали свой правильный...

mosquito__2010

украинские детишки в 2013 - 2014 гг. скача на украинских площадях и выкрикивая оскорбительные кричалки...

mosquito__2010

у шизофреников всегда так. вечные внутренние муки противоречащих друг другу утверждений.

dimans1000

ерунда всё это, не пробьёт она ничего и во вторых мы уничтожим этот спирит ещё на подлёте, ему же надо...