Украине предрекли катастрофу из‑за «демографической бомбы»

Многие молодые люди уезжают с Украины, из-за «демографической бомбы» после окончания конфликта некому будет восстанавливать страну.

Помимо молодых людей, спасающихся от мобилизации, Украину покидает большое количество девушек, пишет Telegraph. В будущем это грозит демографической катастрофой, отмечается в материале издания.

Основной причиной для эмиграции остается бегство от военных действий. По оценкам министерства образования Украины, уже к 2029 году число первоклассников в стране снизится на 30%.

На Украине объявлена мобилизация и военное положение, выезд из страны для мужчин запрещен. Однако украинские мужчины все равно находят способы пересечь границу, чтобы не оказаться на фронте.