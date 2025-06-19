Певица Ани Лорак получила российский паспорт

Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство, сообщил источник в ее окружении.

«Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня», — цитирует РИА Новости неназванный источник. В документе артистка сохранила настоящее имя — Каролина.

В апреле телеграм-канал Mash писал, что певица тайно обновила украинский паспорт.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области Украины, добилась популярности на родине, став народной артисткой Украины, и в России. Она представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место.

В России, где живет постоянно с 2014 года, завоевала немало творческих наград, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года».