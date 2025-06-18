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Китай отправил в Иран загадочные самолеты

Источник:
Sibnet.ru
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Китай после начала операции Израиля против Ирана отправил Тегерану странные грузовые самолеты, которые исчезали с радаров по мере приближения к территории республики.

Первое воздушное судно вылетело из КНР 14 июня, другие в следующие два дня, пишет издание  The Telegraph со ссылкой на авиационных экспертов. Самолеты направлялись на запад вдоль Северного Китая.

Они пересекали Казахстан, затем Узбекистан и Туркменистан, а после исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута каждый раз был указан Люксембург, однако к Европе они не приближались.

Рейсы выполняли грузовые самолеты Boeing 747, на который КНР нередко перевозит военную технику и оружие. Официально об отправке какой-либо помощи Ирану официальный Пекин не объявлял.

Китай и Иран — стратегические партнеры. Так, Иран выступает одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай. В свою очередь, Тегеран закупал в Китае материалы для производства баллистических ракет, утверждает издание.

Представитель Пекина на экстренном заседании Совбеза ООН ранее призвал Израиль приостановить все военные действия.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

Denis-ka

Я конечно не специалист, но предполагаю, что данная статистика наглядно показывает увеличение количества...

Alex B 69

Для этого вовсе не нужно быть специалистом. И причина всего этого, механизм и последствия - все налицо....