Китай отправил в Иран загадочные самолеты

Китай после начала операции Израиля против Ирана отправил Тегерану странные грузовые самолеты, которые исчезали с радаров по мере приближения к территории республики.

Первое воздушное судно вылетело из КНР 14 июня, другие в следующие два дня, пишет издание The Telegraph со ссылкой на авиационных экспертов. Самолеты направлялись на запад вдоль Северного Китая.

Они пересекали Казахстан, затем Узбекистан и Туркменистан, а после исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута каждый раз был указан Люксембург, однако к Европе они не приближались.

Рейсы выполняли грузовые самолеты Boeing 747, на который КНР нередко перевозит военную технику и оружие. Официально об отправке какой-либо помощи Ирану официальный Пекин не объявлял.

Китай и Иран — стратегические партнеры. Так, Иран выступает одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Китай. В свою очередь, Тегеран закупал в Китае материалы для производства баллистических ракет, утверждает издание.

Представитель Пекина на экстренном заседании Совбеза ООН ранее призвал Израиль приостановить все военные действия.