Израильские военные забрали автомобиль у жены Макаревича

Израильские военные забрали автомобиль у жены Андрея Макаревича (в реестре иноагентов в РФ) Эйнат Кляйн, об этом супруга музыканта написала в своих соцсетях.

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — говорится в посте.

Макаревичам, которые проживают в Израиле с 2022 года, принадлежал пикап Mitsubishi. Кляйн пошутила, что пока «призвали на службу» только машину. При этом сам музыкант в настоящее время гастролирует по Европе.

Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для включения в реестр стали высказывания лидера группы «Машина времени» в иностранных СМИ.