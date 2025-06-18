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Израильские военные забрали автомобиль у жены Макаревича

Источник:
Sibnet.ru
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Израильские военные забрали автомобиль у жены Андрея Макаревича (в реестре иноагентов в РФ) Эйнат Кляйн, об этом супруга музыканта написала в своих соцсетях.

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — говорится в посте.

Макаревичам, которые проживают в Израиле с 2022 года, принадлежал пикап Mitsubishi. Кляйн пошутила, что пока «призвали на службу» только машину. При этом сам музыкант в настоящее время гастролирует по Европе.

Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для включения в реестр стали высказывания лидера группы «Машина времени» в иностранных СМИ.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

physx

Доскакались твои майданутые тарасики

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?