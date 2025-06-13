Математик вычислил год окончания СВО

Российский математик Григорий Кваша вычислил, что специальная военная операция на Украине окончится в 2025 году.

Исследователь в интервью изданию «Аргументы и факты» уточнил, что текущий год станет благоприятным для всех конфликтов, а не только для противостояния России и Украины. Он объяснил такой процесс сменой исторического цикла.

«Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн — это существование так называемых тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда», — сказал Кваша.

Математик предсказал, что после 2025 года каждая страна будет заниматься внутренней политикой и оставит мысли о завоеваниях. По его словам, существуют 24-летние циклы, согласно которым в России наступает мирное время.

В рамках этих циклов 12 военных лет чередуются с 24 мирными годами. Например, первый раз такой период был в 1905-1917 годах, потом закончилась Первая мировая война. Следующий цикл наступил к 1941 году и продлился до 1953, в котором завершилась Корейская война.

Далее был Афганистан, когда 12-летний цикл длился с 1977 по 1989 годы. Очередной военный цикл проходит с 2013 по 2025 год. Если расчеты математика верны, СВО должна завершиться уже в ближайшие месяцы.