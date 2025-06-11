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Сбой мобильной связи и интернета произошел в Новосибирске и Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Новосибирской области в среду пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи, следует из данных Downdetector.

Согласно данным сервиса, массово сообщения о проблемах начали поступать с 13.00 местного времени. Больше всего проблем со связью у МТС, также жалуются клиенты «Мегафон», YOTA, t2, «Билайна».

С аналогичными сбоями жители Омска столкнулись вечером в пятницу, 6 июня. До сих пор корректная работа операторов не восстановлена. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во вторник объяснил, что ситуация со сбоями касается «решения вопросов нашей с вами безопасности».

Те же проблемы — у жителей Усольского района Иркутской области. Мэр Усольского района Виталий Матюха, как и Хоценко, в телеграм-канале написал, что «текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное», и попросил «отнестись с пониманием».

«В целях обеспечения антитеррористической защищенности в Усольском районе Иркутской области введены временные ограничения на передачу данных с доступом к интернету посредством мобильной сети», — ответили на жалобы представители единого контакт-центра Иркутской области в чате иркутского губернатора Игоря Кобзева.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Интернет #Омск #Иркутск
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