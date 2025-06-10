Лучшие современные фильмы об истории России

Современный кинематограф не балует картинами об истории средневековой России. Но достойные внимания фильмы все же есть. Не все из них претендуют на абсолютную историческую достоверность, однако атмосферу эпохи передают.

«Скиф»

Год выхода, страна: 2018, Россия

Режиссер: Рустам Мосафир

В ролях: Алексей Фаддеев, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич, Юрий Цурило

Возраст: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6.9, IMDb — 6.2

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION

«Скиф» рассказывает о Древней Руси XI века. Воевода Лютобор честно служит тмутараканскому князю. Банда наемников из племени скифов похищает у него жену, ребенка и требует отравить правителя. Князь инсценирует отравление. Воин отправляется на поиски родни и заказчика покушения. Его сопровождает преданный собратьями скиф Куница.

Фильм получился бодрым, жестким и местами кровавым. Сцены поединков впечатляют. Свойственная той эпохе мистика привносит мрачную атмосферу. Языческая экзотика местами пугает. По эстетике картина напоминает «Игру престолов». Сам режиссер сравнил ее с «Безумным Максом».

«Скиф», конечно, имеет крайне отдаленное отношение к истории. Это скорее фэнтези на исторической почве. Но есть у фильма и реальная основа — взаимоотношение Древнерусского государства с Великой степью, населенной кочевыми племенами. Это взаимоотношение определит развитие России на сотни лет вперед.

«Монгол»

Год выхода, страна: 2007, Россия

Режиссер: Сергей Бодров-старший

В ролях: Алия, Теген Ао, Таданобу Асано, Бай Ин, Хулан Чулуун, Бао Ди

Возраст: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.2, IMDb — 7.2

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Фото: © кадр из фильма «Монгол»

Картина о становлении личности Тэмуджина — будущего Чингисхана, создавшего одну из величайших империй в истории. Фильм рассказывают о том, как монгольский мальчик, пройдя через нищету и унижения, стал благородным воином и сплотил вокруг себя монгольские племена. К успеху его вели сила, ум и воля, а также любовь к избраннице Борте.

Сергей Бодров-старший снял эпический боевик-пеплум. Получилось красиво и романтично. Исторический антураж вполне правдоподобен. Актеры из Японии, Китая и Монголии органичны: им веришь. Батальные сцены — эффектны, хотя и фэнтезийны.

Фабула фильма «Монгол» в целом исторична и соответствует жизнеописаниям Чингисхана. И хотя сама картина, казалось бы, России не касается, к отечественной истории она имеет непосредственное отношение. Тэмуджин построит государство, которое подчинит русские княжества. Русский мир более чем на два века станет частью монгольской империи.

«Легенда о Коловрате»

Год выхода, страна: 2017, Россия

Режиссер: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий

В ролях: Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин младший, Алексей Серебряков, Полина Чернышова

Возраст: 12+

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.1, IMDb — 6.1

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Фото: © кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Действие фильма происходит в XIII веке. Рязанское княжество с тревогой ждет появления кровожадных монгольских войск. И когда перед стенами Рязани появляются отряды хана Золотой Орды Батыя, вызов им бросает молодой витязь Евпатий Коловрат. С горсткой воинов он вступает в смертельную схватку с монголами. Все они погибают. Но их храбрость поражает самого Батыя, а Евпатий Коловрат становится на века народным героем — Легендой.

Красивый, эффектный фильм, выполненный в модном сейчас жанре кинокомикса. Русский ответ на «300 спартанцев». Снят с прицелом на подростковую аудиторию, поэтому несколько лубочен, что, впрочем, картину не портит. Несет мощный патриотический заряд, но отторжения это не вызывает.

Евпатий Коловрат — герой повести древнерусской повести «Повесть о разорении Рязани Батыем». Историки до сих пор спорят, существовал ли он самом деле или же это только литературный персонаж. Но историческая канва, на фоне которой сложился образ народного героя, реальна.

«Злой город»

Год выхода, страна: 2025, Россия

Режиссер: Константин Буслов

В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков, Леонела Мантурова

Возраст: 18+

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.7, IMDb — 5.4

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви»

Фильм рассказывает о нашествии хана Золотой Орды Батыя на Русь. Под ударами монголов уже пала Рязань, в крови утоплены другие русские города. Монгольские отряды сходятся у небольшого городка Козельск. Перед его жителями встает выбор: отдать свои жизни на волю захватчику, либо принять бой и умереть непокоренными. Они выбирают второе.

Суровый фильм. Отлично снятая, эмоциональная картина без какой-либо надежды на хэппи-энд. Хорошая актерская игра, впечатляющая операторская работа. Декорации достоверны, батальные сцены эффектны. Кино погружает в атмосферу «Брестской крепости» 1238 года.

Героическая оборона Козельска — реальная история. Этот небольшой городок в Черниговском княжестве в течение семи недель оборонялся от полчищ Батыя. Как гласят летописи, это был подвиг обреченных людей. И фильм передает весь трагизм этой страницы русской истории.

«Орда»

Год выхода: 2011

Режиссер: Андрей Прошкин

В ролях: Максим Суханов, Роза Хайруллина, Иннокентий Дакаяров, Александр Яценко, Андрей Панин

Возраст: 18+

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.7, IMDb — 5.4

Где смотреть: KION

Фото: © кадр из фильма «Орда»

Фильм о подвиге митрополита Киевского и всея Руси Алексия. В 1357 году теряет зрение мать хана Золотой Орды — всесильная Тайдулу. Местные лекари помочь ей не могут. И тогда в столицу Золотой Орды — Сарай-Бату — вызывают Алексия, которого молва наделяет чудодейственной силой. Его там ждут муки и унижения. Но в итоге Алексий совершает чудо.

Артхаусное прочтение истории. Здесь нет экшена, любовных историй и батальных сцен. Фильм захватывает сюжетом и актерской игрой. Поражают декорации. Сарай-Бату и ханский дворец воссозданы с размахом, показывающем всю мощь Орды. Тот случай, когда кино берет искусством исполнения.

Митрополит Алексий действительно в 1357 был в Орде и лечил ханшу от глазной болезни. Сохранился ярлык, освобождающий Русскую церковь от всех поборов и насилий. Этот документ митрополиту даровала сама Тайдула.

«Сердце пармы»

Год выхода, страна: 2022, Россия

Режиссер: Антон Мегердичев

В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Роза Хайруллина

Возраст: 18+

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, VK Видео

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.5, IMDb — 5.8

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви», KION, PREMIER.

Фильм о столкновении культур. Действие разворачивается во времена правления Ивана III в окраинных уральских землях. В пермском княжестве Чердынь правит русский князь Михаил. Он берет себе в жены местную язычницу Тиче. События ставят князя перед сложным выбором — долг или любовь.

Дорогостоящий исторический блокбастер, плотно замешанный на фэнтези. Закрученный сюжет по сценарию, написанному по одноименной книге Алексея Иванова. Прекрасная природа, внушительные декорации и детально проработанные костюмы. Эффектные сцены: от стычки с волками до битвы сотен воинов. Такие фильмы смотрят в высоком разрешении и с хорошим звуком.

У «Сердца Пармы» есть историческая основа — конфликт между местными правителями, коренными народами Урала и московскими властями. Иванов, по чьей книге был написан сценарий, в основу сюжета взял реальные события и персонажи.

«Царь»

Год выхода, страна: 2009, Россия

Режиссер: Павел Лунгин

В ролях: Петр Мамонов, Олег Янковский, Юрий Кузнецов, Александр Домогаров, Анастасия Донцова, Иван Охлобыстин

Возраст: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.5, IMDb — 5.8

Где смотреть: «Иви», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ»

Фото: © кадр из фильма «Царь»

Мрачный период правления Ивана Грозного. Россия терпит военные неудачи в Ливонской войне. Внутри страны — неурядицы: падеж скота, голод, пожары. Царю повсюду мерещатся заговоры. Он учреждает опричнину, которая начинает карать «изменников» и заливает Россию кровью. И только митрополит Филипп имеет мужество выступить против царской воли, подписав себе смертный приговор.

Главное достоинство фильма — великолепная игра актеров. Петр Мамонов и Олег Янковский органично передают образы героев. Фильм построен на противопоставлении Ивана Грозного и митрополита Филиппа, которые, по замыслу режиссера, олицетворяют тьму и свет. Фильм мрачный, что только подчеркивает его драматизм.

Картина основана на реальных исторических событиях. Но Лунгин намеренно сгустил краски. Иван Грозный показан бесноватым властолюбцем, который творит зло из-за маниакальной подозрительности. Историки же считают, что за спиной царя маячили не только мнимые, но и вполне реальные заговоры.