Стало известно о задержании мэра Красноярска

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан, его подозревают в получении взятки.

О задержании Логинова сообщили ТАСС и NGS24.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседники изданий уточнили, что дело мэра связано с получением взятки, источник и NGS24.ru сказал о взятке в особо крупном размере.

Логинову 57 лет. Он занимает пост главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого пять лет был первым заместителем мэра. В мэрии занимал разные должности с 2012 года.

Родился в Ачинске Красноярского края, окончил местное военное авиационное техническое училище и с 1984 года работал в направлении авиации. Потом перешел в сферы транспорта и материально-технического снабжения.

Женат, у него трое детей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.