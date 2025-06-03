Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»

Таганский районный суд Москвы постановил запретить деятельность компании «Леста» — издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», признав ее экстремистской, сообщается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию «Леста» включат в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга. Также предусмотрена конфискация юридических лиц компании в доход государства. Это потенциально означает запрет на распространение всех ее игровых продуктов на территории России.

Генпрокуратура РФ в ходе разбирательства утверждала, что «Леста» связана с белорусской компанией Wargaming. Wargaming в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков и впоследствии организовывала акции в поддержку Вооруженных сил Украины.

При этом «Леста» в 2022 году отделилась от международного разработчика Wargaming. После этого компания получила права на World Of Tanks и World Of Warships на территории России и Белоруссии. Версии локализованных проектов получили названия «Мир танков» и «Мир кораблей».