Морская пехота России получит бронетранспортер БТ‑3Ф. ВИДЕО

Российская морская пехоты получит специализированную машину — плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») вывел БТ-3Ф на этап государственных испытаний. Машина в ходе них должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, на ходу и на плаву, сказано в сообщении.

БТ-3Ф предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и подразделений сухопутных войск, осуществления огневой поддержки спешившегося десанта во всех условиях их боевого применения.

Машина может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении и оснащается дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом. БТ-3Ф оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.