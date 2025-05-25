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Морская пехота России получит бронетранспортер БТ‑3Ф. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российская морская пехоты получит специализированную машину — плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») вывел БТ-3Ф на этап государственных испытаний. Машина в ходе них должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, на ходу и на плаву, сказано в сообщении.

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БТ-3Ф предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и подразделений сухопутных войск, осуществления огневой поддержки спешившегося десанта во всех условиях их боевого применения.

Машина может транспортировать 12 десантников в полном снаряжении и оснащается дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом. БТ-3Ф оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.

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Оборона #Оружие #Видеоновости
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