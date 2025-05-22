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Роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» вышел с замазанными строками

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», считавшийся утерянным, вышел в свет и подвергся цензуре в России, сообщил кинокритик и психолог Тимур Алиев.

Алиев в своем телеграм-канале выложил фото из телеграм-канала «Drive-In на краю кладбища», на которой видно, что наверху одной из страниц романа четыре строки скрыты серыми полосами.

В сноске сказано: «Фрагмент текста удален в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

Страницы романа Эдуарда Лимонова «Москва майская» с цензурой
Фото: © телеграм-канал «Drive-In на краю кладбища»

«Москва майская» — роман Лимонова, написанный в 1986 году. Он рассказывает о трех днях 1969 года, когда Лимонов, будучи молодым харьковским поэтом, стремившимся к столичной поэтической среде, вместе с первой гражданской женой Анной Рубинштейн приехал в Москву.

Среди героев книги — поэт и переводчик Арсений Тарковский, поэт Леонид Губанов, скульптор Эрнст Неизвестный, художник Илья Кабаков и многие другие. Произведение долгое время считалось утраченным, пока его не обнаружили в Стэнфорде.

Бумажную версию книги выпустило издательство «Альпина.Проза». На сервисе «Яндекс Книги» роман представлен в электронном и аудиоформате.

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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц