Почему нельзя трогать выпавших из гнезда птенцов

Орнитологи призвали не трогать птенцов, обнаруженных возле гнезд. Скорее всего, они учатся летать, рассказали специалисты.

Весна — время первых полетов. «В это время года многие молодые птицы, так называемые слетки, покидают свои гнезда, чтобы впервые расправить крылья. Они еще не умеют летать, и их можно увидеть на земле или низких ветвях», — пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Этот период адаптации, когда молодые птицы учатся летать и добывать пищу, критически важен для их выживания в естественной среде обитания», — отметили орнитологи.

И проявление человеческой заботы здесь может сыграть злую шутку. Вмешиваться стоит лишь в случае, когда птенцу явно угрожает опасность - например, если он находится на автодороге или может стать жертвой домашних животных.

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«В этом случае рекомендуется аккуратно перенести его в безопасное место поблизости — в кусты или на невысокую ветку. Брать птенца лучше, обернув ладонь носовым платком», — посоветовали в Минэкологии.

А вот домой забирать птенцов нельзя категорически. Даже если кажется, что молодой птице нужна помощь, скорее всего, ее родители находятся рядом и вернутся, как только человек уйдет. А искусственное воспитание дикой птицы лишит ее навыков выживания в природе.