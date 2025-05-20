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Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев

Источник:
The Washington Post
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Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тысяч украинцев, пишет The Washington Post со ссылкой на документы Белого дома.

Администрация Трампа планирует направить до 250 миллионов на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов, в том числе 700 тысяч украинских и гаитянских мигрантов, следует из документов.

Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Ранее Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев.

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Политика #Мир
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GammiPluh

а вы сегодня что нибудь антироссийское изливали на форум?

Uynachalnica

Надо было ему Сталину посоветовать...

Qprovessional

все западу в рот заглядывают и плагиатят, названия и форматы, не понимая как жалко это смотрится

mosquito__2010

как можно доверять сша если они постоянно лгали и не держали своих слов в частности по нерасширению нато...