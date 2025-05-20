Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тысяч украинцев, пишет The Washington Post со ссылкой на документы Белого дома.

Администрация Трампа планирует направить до 250 миллионов на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов, в том числе 700 тысяч украинских и гаитянских мигрантов, следует из документов.

Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Ранее Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев.