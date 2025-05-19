Скончался хореограф Юрий Григорович

Один из самых выдающихся хореографов XX века Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет, сообщил помощник Александр Колесников.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сказал Колесников ТАСС.

Григорович — создатель восьми оригинальных балетов, среди которых «Каменный цветок», «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Спартак» Арама Хачатуряна. Он — автор редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде, там же окончил училище хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). Оставался солистом до 1961 года. С 1964 года работал в Большом театре.

В 1970 году за выдающуюся постановку балета «Спартак» Григорович получил одну из самых престижных наград Советского Союза — Ленинскую премию. В 1980 году он выступил в качестве балетмейстера-постановщика церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве.