Украина, согласно открытым данным, потерял уже три американских истребителя F-16 с момента их поступления на вооружение украинских военно-воздушных сил.

Воздушные силы ВСУ сообщили о потере F-16 в результате нештатной ситуации на борту во время выполнения ночного задания по борьбе с воздушными целями. Место происшествия и характер нештатной ситуации украинские военные не уточнили, приводит ТАСС сообщение ВВС Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели пилота F-16, не уточняя деталей. 13 апреля в Минобороны РФ указали, что самолет был сбит средствами российской противовоздушной обороны.

О потере первого F-16 Генштаб Украины сообщил в конце августа 2024 года, не приводя деталей происшествия. По данным Воздушных сил ВСУ, истребитель потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно резко критикующая руководство ВСУ, выступила с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot.

Точное количество переданных Украине самолетов F-16 остается секретным, но по примерным цифрам, которые называли представители Киева и западных стран, их не может быть более 20.