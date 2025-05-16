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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина признала потерю уже трех истребителей F‑16

Источник:
ТАСС
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Украина, согласно открытым данным, потерял уже три американских истребителя F-16 с момента их поступления на вооружение украинских военно-воздушных сил. 

Воздушные силы ВСУ сообщили о потере F-16 в результате нештатной ситуации на борту во время выполнения ночного задания по борьбе с воздушными целями. Место происшествия и характер нештатной ситуации украинские военные не уточнили, приводит ТАСС сообщение ВВС Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели пилота F-16, не уточняя деталей. 13 апреля в Минобороны РФ указали, что самолет был сбит средствами российской противовоздушной обороны.

О потере первого F-16 Генштаб Украины сообщил в конце августа 2024 года, не приводя деталей происшествия. По данным Воздушных сил ВСУ, истребитель потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно резко критикующая руководство ВСУ, выступила с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot.

Точное количество переданных Украине самолетов F-16 остается секретным, но по примерным цифрам, которые называли представители Киева и западных стран, их не может быть более 20.



Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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Danilon

Очень жаль. Данный самолёт был очень нужен нашей стране. Но даже его не потянули. Мне сейчас даже не...

vad7958

Они только умеют что нефть продавать и из бюджета воровать хорошо научились вот их достижения за 25 лет...

vad7958

Вот ноль,полнейший ноль что кругозора что по истории не ты ли меня убеждал что "Мрию" Украина построила...

mosquito__2010

цена признания = - 1.500.000 украинцев + разрушенная экономика украины + статус бессрочной ресурсной...