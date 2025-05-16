Российский кинематограф в последние годы часто обращает внимание на известных отечественных спортсменов. Это легенды футбола, борьбы, фигурного катания. В топе — байопики и спортивные драмы, основанные на реальных событиях из их жизни.

«Белый снег»

Год выхода: 2021

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина

Где смотреть: Иви, KION

Оценка: Кинопоиск — 6.7, IMDb — 5.8

Лыжница Елена Вяльбе — многократная чемпионка, но после ряда поражений решает уйти из большого спорта. Она соглашается выручить команду и принять участие в чемпионате мира. По ходу сюжета фильма Лена вспоминает, как складывались ее жизнь и карьера.

«Белый снег» — байопик о титулованной лыжнице Елене Вяльбе. В ее копилке только семь олимпийских медалей, в том числе три золота, и 17 — с чемпионатов мира, из них 14 — золотые.

Фото: © кадр из фильма «Белый снег»

В основе фильма «Белый снег» реальные события на чемпионате мира 1997 года, когда Вяльбе завоевала золото во всех пяти гонках: 5 км, 10 км, 15 км, 30 км и эстафете. В фильме показаны три периода ее жизни, соответственно, спортсменку играют три актрисы.

«Мне фильм понравился, я его смотрела всего 17 раз», — говорила сама Вяльбе.

«Диодорова. Против течения»

Год выхода: 2025

Режиссер: Сандал Баишев

В ролях: Мария Иванова, Ирина Никифорова, Федот Львов

Где смотреть: кинотеатры оффлайн

Оценка: Кинопоиск — нет, IMDb — 8.2

Настя, 13-летняя девочка из Якутии, лишилась обеих рук после несчастного случая, но нашла утешение в плавании.

Это фильм о жизни серебряного призера Паралимпийских игр, чемпионки мира и Европы Анастасии Диодоровой. В трехлетнем возрасте она, спасая котенка из трансформаторной будки, получила сильнейший электрический удар, врачи не смогли сохранить ей руки.

Сама спортсменка сыграла себя в подводных сценах.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Год выхода: 2019

Режиссер: Василий Чигинский

В ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Иви, Okko

Оценка: Кинопоиск — 7.8, IMDb — 6.3

Лучший вратарь ХХ века по версии ФИФА Лев Яшин вспоминает свое прошлое: и нелепый гол, из-за которого он сел на два года на скамейку запасных, и неудачу на чемпионате мира 1962 года в Чили, когда от него все отвернулись, и знакомство с женой.

Фото: © кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Работа над фильмом заняла четыре года. Большую часть вдова голкипера Валентина Яшина утверждала варианты сценария, которые переписывались ради соблюдения исторической правды и сохранения важных деталей биографии вратаря.

«Мистер Нокаут»

Год выхода: 2022

Режиссер: Артем Михалков

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина

Где смотреть: Иви, Okko

Оценка: Кинопоиск — 7.6, IMDb — 5.5

Экранизация жизни великого советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпиады-1964.

«О Попенченко говорили как о Гагарине, слава была такая же во всем мире. Он был единственным, с кем хотел встретиться Мухаммед Али, когда приехал в Советский Союз. Им гордилась вся страна», — говорил актер Сергей Безруков, сыгравший в картине тренера Григория Кусикьянца.

Фото: © кадр из фильма «Мистер Нокаут»

Создатели заявляли, что кино — не документальное, оно обладает своими художественными решениями. Например, финальный бой на Олимпийских играх показан в виде длительной и напряженной борьбы. В реальности Попенченко выиграл его меньше чем за минуту.

«Один вдох»

: 2020: Елена Хазанова: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч: Иви: Кинопоиск — 7.4, IMDb — 6.4

Сорокалетняя Марина Гордеева — тренер по плаванию с неудавшейся спортивной карьерой и личной жизнью: от нее ушел муж. Во время отдыха на море она спасает тонущего мужчину, достав его с глубины, чем привлекает внимание фридайверов.

Начинается путь Марины к мировым титулам, на котором ей придется разобраться с детскими травмами и встретить мудрого наставника.

Фото: © кадр из фильма «Один вдох»

Фильм «Один вдох» — очень вольный пересказ биографии «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Она открыла для себя глубоководные погружения в 40 лет и установила более 40 мировых рекордов. Стала первой в мире женщиной, преодолевшей отметку 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания, а также первой в мире женщиной, задержавшей дыхание более, чем на девять минут.

Молчанова пропала без вести в августе 2015 года во время погружения около острова Ивиса. Ее тело не нашли.

«Поддубный»

Год выхода: 2014

Режиссер: Глеб Орлов

В ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр Михайлов

Где смотреть: PREMIER, Иви, Okko, KION

Оценка: Кинопоиск — 7.2, IMDb — 6.4

Портовый грузчик Иван Поддубный случайно попадает на цирковой ринг и неожиданно для себя и окружающих обнаруживает талант к борьбе…

В фильме «Поддубный» рассказывают две параллельные истории: становление Железного Ивана и его зрелые годы — период американских гастролей в ранге многократного чемпиона.

Фото: © кадр из фильма «Поддубный»

«Рост 184 сантиметра, вес 118 килограммов, бицепс 46 сантиметров, грудь 134 сантиметра на выдохе, бедро 70 сантиметров, шея 50 сантиметров» — данные из карточки Поддубного на чемпионате мира по борьбе 1903 года. Чтобы сыграть мощного борца, Михаил Пореченков набрал 25 килограммов.

«События в фильме в чем-то соответствуют фактам биографии Поддубного, а в чем-то — нет, ведь это художественное кино. Наша картина — это рассказ об удивительной судьбе яркого и сильного человека и о том, как наперекор всем обстоятельствам он возвращается домой», — говорил режиссер Глеб Орлов.

«Роднина»

Год выхода: 2025

Режиссер: Константин Статский

В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук

Где смотреть: Иви, Okko

Оценка: Кинопоиск — 8.3, IMDb — 4.9

Байопик о самой успешной и результативной фигуристке в истории парного катания Ирине Родниной. Снят по автобиографии спортсменки «Слеза чемпионки».

«В этом фильме нет хронологии и исторической точности. Может, это и хорошо. Фильм более цельный, чем сама жизнь», — говорила Роднина на пресс-конференции, посвященной премьере фильма.

Создатели фильма оставили имена Родниной и Александра Зайцева, но почему-то великий тренер Станислав Жук стал Вячеславом Жуковым, а первый партнер фигуристки Александр Уланов — Михаилом Булановым.

Искажен эпизод с битым стеклом, подсыпанным в ботинки Родниной. В фильме это месть чешки за вторжение 1968 года, в реальности неприятность случилась с героиней на чемпионате СССР в Ленинграде.

«Со дна вершины»

Год выхода: 2017

Режиссер: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев

В ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова

Где смотреть: Wink, Кинопоиск, Okko, KION, VK Видео

Оценка: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 5.9

По сюжету фильма «Со дна вершины» старшеклассник Леша Царев занимается горными лыжами и готовится к стартам самого высокого уровня. Однажды его друг и соперник Костя из ревности к однокласснице Лине останавливает канатную дорогу, на которой едет Леша. Чтобы не опоздать на тренировку, Леша залезает на трос, падает и разбивается. Врачам приходится ампутировать парню ноги.

Фото: © кадр из фильма «Со дна вершины»

Основой для фильма послужила история российского спортсмена, двукратного чемпиона Паралимпиады Алексея Мошкина, выступающего в гигантском слаломе. Но он не падал с подъемника, в 12 лет он с друзьями катался на товарняке, не удержался и упал под поезд.

Спортсмен был консультантом фильма и тренировал главного героя. В картину вошла реальная история из карьеры Мошкина. Во время Паралимпийских игр в Альбервиле в 1992 году горнолыжник опоздал на старт, выиграл золото, но затем был дисквалифицирован. Тогда французский спортсмен отдал ему серебряную медаль.

«Стрельцов»

Год выхода: 2020

Режиссер: Илья Учитель

В ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко

Где смотреть: PREMIER, Иви, Okko, KION

Оценка: Кинопоиск — 7.3, IMDb — 5.3

Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола, душа компании и участник любовного треугольника. Накануне поездки на чемпионат мира спортивный чиновник и бывшая девушка ломают судьбу футболиста.

Фото: © кадр из фильма «Стрельцов»

Реальный Стрельцов — один из лучших игроков в истории советского футбола, его называли «русским танком» и «советским Пеле». В 19 лет он стал олимпийским чемпионом, был лучшим бомбардиром московского «Торпедо», номинировался на «Золотой мяч».

В фильме «Стрельцов» показана режиссерская интерпретация событий, произошедших со спортсменом. В реальности футболист не был знаком с 20-летней Мариной Лебедевой, которая обвинила его в изнасиловании.

«Чемпион мира»

Год выхода: 2021

Режиссер: Алексей Сидоров

В ролях: Иван Янковский, Константин Хабенский

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Иви, Okko, KION, PREMIER

Оценка: Кинопоиск — 7.7, IMDb — 6.3

История о шахматном поединке за звание чемпиона мира между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером-претендентом, диссидентом Виктором Корчным.

Фото: © кадр из фильма «Чемпион мира»

Главному герою — Анатолию Карпову фильм понравился. Он оценил и картину, и актерскую игру.

«Из самых больших, скажем так, несоответствий, чего не было в матче, но это потребовалось для того, чтобы показать накал противостояния и взаимоотношений между нами — то, что на петушиных боях мы с Корчным оказываемся рядышком. И начинаем разговаривать», — рассказывал шахматист в интервью РИА Новости.