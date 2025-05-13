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Принят закон о локализации такси в России

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к уровню локализации машин такси, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно документу, в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства, которые имеют нужное количество баллов локализации, установленное правительством РФ.

Также для такси можно будет использовать автомобили, произведенные в рамках в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока в законе предусмотрены послабления: в Дальневосточном федеральном округе требования по локализации не будут применять до 1 марта 2030 года, в Калининградской области и Сибири — до 1 марта 2028 года.

Требования к машинам такси также не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года. С 2033 года единственным критерием для допуска машин к использованию в такси станет число набранных баллов локализации.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Какие риски несет закон

Сейчас требованиям закона соответствуют четыре модели Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3» и «Москвич-6», а также китайские XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

По оценке аналитиков, из-за новых требований отрасль могут покинуть до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью и 15,2% таксистов с полной занятостью на личных машинах.

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Экономика #Транспорт и дороги #Законы
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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.