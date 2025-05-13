Принят закон о локализации такси в России

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к уровню локализации машин такси, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно документу, в такси можно будет использовать только автомобили отечественного производства, которые имеют нужное количество баллов локализации, установленное правительством РФ.

Также для такси можно будет использовать автомобили, произведенные в рамках в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока в законе предусмотрены послабления: в Дальневосточном федеральном округе требования по локализации не будут применять до 1 марта 2030 года, в Калининградской области и Сибири — до 1 марта 2028 года.

Требования к машинам такси также не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года. С 2033 года единственным критерием для допуска машин к использованию в такси станет число набранных баллов локализации.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Какие риски несет закон

Сейчас требованиям закона соответствуют четыре модели Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3» и «Москвич-6», а также китайские XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

По оценке аналитиков, из-за новых требований отрасль могут покинуть до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью и 15,2% таксистов с полной занятостью на личных машинах.