Мизулина выиграла у Лебедева суд об оскорблениях

Лефортовский районный суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и дизайнеру Артемию Лебедеву, требовавшей 10 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства.

Суд признал высказывания Лебедева и Дудя порочащими честь Мизулиной и обязал ответчиков удалить эти фрагменты из видео.

«Взыскать с Дудя 200 тысяч рублей, с Лебедева — 300 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, с Дудя также взыскать судебные расходы в размере 77 тысяч рублей», — цитирует ТАСС решение суда.

«Все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда в результате этого судебного процесса, будут направлены нами в Общероссийский Народный фронт на поддержку участников СВО <…> Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Интервью Дудя с Лебедевым вышло 1 августа 2024 на YouTube. В нем дизайнер назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для России, а ее фамилию неприлично исковеркал.

«Ее Лига безопасного интернета — <...> (чепуха) на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех <...> (беспокоить) и рассказывать, как надо себя вести», — сказал Лебедев.

Спустя неделю Лебедев извинился перед Мизулиной, но это не повлияло на ее решение идти в суд.