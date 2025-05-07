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Фильм дня: «Конклав» про выборы папы римского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Конклав»
Как происходит процедура выборов папы римского и как долго она может длиться, показали в фильме «Конклав». Картина получила «Оскар» за лучший адаптивный сценарий, а также семь номинаций кинопремии.

Сюжет фильма «Конклав»

После внезапной смерти папы кардиналы готовятся к выборам нового главы католической церкви. Руководство и организацию процедуры поручают кардиналу Лоуренсу.

Декан Лоуренс — сердечный, рефлексирующий человек, его скорбь по умершему неподдельна. При этом он крайне скромен и не претендует занять место папы, хоть и имеет все возможности. Кроме этого, для него важно, чтобы папой стал самый достойный.

Вскоре он узнает несколько не самых приятных тайн о главных кандидатах на место папы, а это может кардинально повлиять на результат выборов и пошатнуть основы церкви.

Режиссер картины — Эдвард Бергер, известный также по фильму «На Западном фронте без перемен».

Достоинства фильма

Кинокритики высоко оценили фильм «Конклав». Лента была представлена в нескольких номинациях «Оскара» 2025 года, в числе которых «Лучший фильм», взяла «Золотой глобус» и четыре награды Британской академии.

Зрители тоже поставили драме хорошие оценки. Рейтинг на «Кинопоиске» на момент публикации — 7,3, на портале IMDb фильм получил 7,4.

кадр из фильма «Конклав»
Фото: © кадр из фильма «Конклав»

Фильм «Конклав» по умолчанию вызывает интерес у современного зрителя, поскольку для значительного числа людей Ватикан ассоциируется с мистикой и загадками.

По жанру фильм представляет собой смесь триллера, драмы и детектива. Детективная линия занимает большую часть экранного времени. Ее достоинство в том, что все события происходят в замкнутом пространстве, что только усиливает эмоциональное напряжение.

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Топ комментариев

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!

Uynachalnica

"Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные." - ему то какая разница, деньги из бюджета...

Удавиков

для таких цб и поднимет, чтобы богатеть