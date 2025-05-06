НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Met Gala — 2025: что надели звезды

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Главный модный бал Met Gala отгремел в Нью-Йорке. В 2025 году он был посвящен образу темнокожего денди. Строгая интерпретация идеи и самые неординарные образы — в подборке.

Благотворительный бал Met Gala всегда проходит в первый понедельник мая, в этом году дата выпала на 5 мая.

Дресс-код мероприятия был обозначен как Tailored for You («Сшито для вас») — он предполагал различные интерпретации классического мужского костюма. Среди образов — отсылки к зут-сьютам, историческим силуэтам и эстетике афроамериканской моды середины XX века.

Большинство гостей выбрали черные наряды, но певица Шакира остановила выбор на розовом платье с прозрачными вставками и длинным шлейфом, модель Джиджи Хадид — на покрытом кристаллами золотом платье, а актриса Зендея и певица Мадонна — на белоснежных костюмах.

Актриса Памела Андерсон удивила не столько роскошным сверкающим нарядом, сколько отсутствием макияжа и новой прической.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Проводится с 1948 года. В этом году бал установил новый рекорд по сборам — 31 миллион долларов. Стоимость индивидуального билета достигла 75 тысяч долларов.

Еще по теме
Shaman похвастался благодарственным письмом от Путина
Деми Мур стала самым красивым человеком в мире
Установлена причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
Ван Дамм попросил Путина принять его в качестве посла мира
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Фотолента
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
Путин поделился мыслями о преемнике
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Так и было: фильмы о ВОВ по реальным событиям
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
Россия и Украина обменялись пленными
Трамп поддержал объявленное Путиным перемирие на День Победы
Россияне раскупили кефир, как у Путина
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!

Удавиков

для таких цб и поднимет, чтобы богатеть

Uynachalnica

"Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные." - ему то какая разница, деньги из бюджета...