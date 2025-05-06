Met Gala — 2025: что надели звезды

Главный модный бал Met Gala отгремел в Нью-Йорке. В 2025 году он был посвящен образу темнокожего денди. Строгая интерпретация идеи и самые неординарные образы — в подборке.

Благотворительный бал Met Gala всегда проходит в первый понедельник мая, в этом году дата выпала на 5 мая.

Дресс-код мероприятия был обозначен как Tailored for You («Сшито для вас») — он предполагал различные интерпретации классического мужского костюма. Среди образов — отсылки к зут-сьютам, историческим силуэтам и эстетике афроамериканской моды середины XX века.

Большинство гостей выбрали черные наряды, но певица Шакира остановила выбор на розовом платье с прозрачными вставками и длинным шлейфом, модель Джиджи Хадид — на покрытом кристаллами золотом платье, а актриса Зендея и певица Мадонна — на белоснежных костюмах.

Актриса Памела Андерсон удивила не столько роскошным сверкающим нарядом, сколько отсутствием макияжа и новой прической.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Проводится с 1948 года. В этом году бал установил новый рекорд по сборам — 31 миллион долларов. Стоимость индивидуального билета достигла 75 тысяч долларов.