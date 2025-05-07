Почему от лука плачут

Редкий человек не плачет, когда режет лук. Почему текут слезы и что сделать, чтобы не плакать при шинковке репчатого лука?

При нарезке лука нарушается целостность его клеток. Начинают взаимодействовать ферменты и аминокислоты, хранящиеся раздельно. В результате получается летучее соединение-лакриматор. Попадая на слизистую оболочку глаз, оно взаимодействует со слезной жидкостью. Образуется небольшое количество серной кислоты, что приводит к жжению и потоку слез.

Специалисты полагают, что это природный механизм защиты лука от вредителей. Серные соединения срабатывают как химическое оружие против животных или насекомых.

В 2020 селекционеры в США вывели сорт лука, в котором нет летучих соединений, раздражающих глаза, но он слаще обычного. Продается под маркой Sunions.

Как нарезать лук без слез

Использовать острый нож. Чем тупее нож, тем больше повреждений получит лук и тем больше слез вызовет.

Использовать воду. Если резать лук под небольшой струей воды либо чаще ополаскивать нож, то слезоточивое вещество «смывается». Еще один вариант — замочить его в воде неочищенным и дать полежать какое-то время.

Охладить лук. Луковица, полежавшая 20 минут в холодильнике, медленнее выделяет сернистые вещества, так как низкая температура замедляет химическую реакцию.

Проветривать помещение. Можно открыть окно и дверь, чтобы сквозняк разгонял слезоточивое вещество. Для этой же цели можно использовать вытяжку.