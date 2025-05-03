ЦРУ рассекретило местоположение баз инопланетян на Земле

Центральное разведывательное управление США рассекретило файлы, в которых говорится о местонахождении трех баз инопланетян, две из которых расположены на Земле.

Координаты инопланетных баз были получены в ходе экспериментов с экстрасенсами в 1970-1980 годах по программе «Звездные врата», пишет британская газета Daily Mail. Спецслужба считала, что отобранные люди обладали даром «дистанционного видения».

Участники эксперимента описали предполагаемые базы пришельцев, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. В частности, один такой объект находился в окрестностях горы Хейс на Аляске.

В документах также утверждается, что в Солнечной системе присутствовали три типа внеземных существ, один из которых был внешне неотличим от людей, а два других имели нечеловеческий облик с большими головами и очень бледной кожей.

Программа «Звездные врата» была официально закрыта в 1995 году после того, как ее признали ненадежной с научной точки зрения и неэффективной с точки зрения сбора разведывательной информации.