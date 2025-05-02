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Захарова отреагировала на эксгумацию советских бойцов в Львове

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Эксгумация захоронений советских солдат мемориального комплекса «Холм Славы» является свидетельством античеловеческой сущности киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Львова на западе Украины начали демонтировать памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы».

«И вот в этот самый год <…> они [киевский режим] начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — сказала Захарова «Известиям».

Она отметила, что такие действия — это кощунственное надругательство над памятью. «То экскаваторами, то лопатами, под шумок, лишь бы только сделать невозможными памятные мероприятия, лишь бы только не допустить людей с венками, цветами, стихами туда», — отметила представитель МИД.


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mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

urbasik

Вдруг Гитлер предлагает Сталину о перерыве в Сталинградской битве.Мол холодно сильно .

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?