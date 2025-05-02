Эксгумация захоронений советских солдат мемориального комплекса «Холм Славы» является свидетельством античеловеческой сущности киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Львова на западе Украины начали демонтировать памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы».

«И вот в этот самый год <…> они [киевский режим] начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — сказала Захарова «Известиям».

Она отметила, что такие действия — это кощунственное надругательство над памятью. «То экскаваторами, то лопатами, под шумок, лишь бы только сделать невозможными памятные мероприятия, лишь бы только не допустить людей с венками, цветами, стихами туда», — отметила представитель МИД.