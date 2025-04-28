«Госуслуги» запустят сервис по оформлению ОСАГО

Минцифры разработает сервис для удаленного оформления ОСАГО на «Госуслугах», сообщила заместитель руководителя парламентской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«ОСАГО можно будет оформить на "Госуслугах". Минцифры уже прорабатывает механизм совместно с Банком России», — написала Авксентьева в своем телеграм-канале.

Реализация новой услуги будет проходить в несколько этапов. Сначала пользователям будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО для транспортных средств категорий «B», «BE» физических лиц, используемые в качестве такси.

Также на старте оформить ОСАГО на портале Госуслуг смогут владельцы мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов (транспортные средства категорий «A», «M»).