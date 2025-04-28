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«Госуслуги» запустят сервис по оформлению ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры разработает сервис для удаленного оформления ОСАГО на «Госуслугах», сообщила заместитель руководителя парламентской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«ОСАГО можно будет оформить на "Госуслугах". Минцифры уже прорабатывает механизм совместно с Банком России», — написала Авксентьева в своем телеграм-канале.

Реализация новой услуги будет проходить в несколько этапов. Сначала пользователям будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО для транспортных средств категорий «B», «BE» физических лиц, используемые в качестве такси.

Также на старте оформить ОСАГО на портале Госуслуг смогут владельцы мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов (транспортные средства категорий «A», «M»).

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