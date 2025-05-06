НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Самые свежие сериалы весны 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
378 0
Онлайн-кинотеатры за первые месяцы весны 2025 года пополнились интересными российскими сериалами разных жанров. В обзоре самые рейтинговые новинки, которые нельзя пропустить.

«Между нами химия»

Комедийная драма, восемь серий, 18+
В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова
Где смотреть: Wink

Сериал рассказывает про мать-одиночку, которая, узнав о своем смертельном диагнозе, решается на срочные поиски отца для своих детей.

Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Главная героиня Таня в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Она узнает о страшном диагнозе, который вероятно приведет ее к смерти. Молодую женщину беспокоит лишь одно — с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее.

Таня не готова доверить их ненадежным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в будущем он позаботился о детях. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.

«Урок»

Драма, восемь серий, 18+
В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман
Где смотреть: Okko

В центре сюжета бывший успешный рэпер Антон, карьера которого пошла под откос из-за трагедии — в ДТП погибла его девушка, а самого музыканта отправили в лечебницу из-за наркозависимости.

Фото: © кадр из сериала «Урок»

Выйдя из больницы, Антон пытается «выбить» у лейбла свои заработанные деньги, но те его подставляют, угрожая подвести под суд. Единственный выход — обратиться к брату, работающему в школе. 

Антон пытается заполучить долю от квартиры, которая досталась по завещанию брату. Но тот предлагает сделку — либо брат идет преподавать в школу дополнительные занятия старшеклассникам, либо остается ни с чем. Так Антон становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков.

«Злые люди»

Детектив, восемь серий, 16+
В ролях: Петр Рыков, Александр Лыков, Роман Маякин
Где смотреть: Wink, Okko, Иви, Kion

События детектива разворачиваются в 1895 году. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева.

Фото: © кадр из сериала «Злые люди»

Распутать это дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

«Гипнозис»

Триллер, восемь серий, 18+
В ролях: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро
Где смотреть: Okko

Сериал по жанру — детективный триллер с элементами фантастики. В центре сюжета трое друзей, обладающие сверхспособностями.

Фото: © кадр из сериала «Гипнозис»

Частный детектив Белозеров обладает способностью читать мысли и раскрывает одно запутанное преступление за другим. Адвокат Орехов умеет видеть будущее и не проигрывает ни одного дела в своей карьере. Священник отец Григорий способен видеть прошлое людей, один воспитывает дочь и имеет свой приход.

Однажды на горизонте появляется некто, желающий отомстить друзьям за то, что они совершили в далеком прошлом.

«Опасная близость»

Драма, восемь серий, 18+
В ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин
Где смотреть: Start, Wink, Иви, Okko, PREMIER

В центре сюжета Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники. Она счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людеи нет места чужим ошибкам и слабостям.

Фото: © кадр из сериала «Опасная связь»

Из этого мира выбивается дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. А когда муж Анны попадает в аварию со своеи любовницеи, известнои блогершей и певицеи Женеи, Анна решается на месть, которая приведет к непредсказуемым последствиям.

Еще по теме
Фильм дня: «Конклав» про выборы папы римского
Сарик Андреасян объявил об экранизации «Войны и мира»
Так и было: фильмы о ВОВ по реальным событиям
Деми Мур стала самым красивым человеком в мире
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Топы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
Путин поделился мыслями о преемнике
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Так и было: фильмы о ВОВ по реальным событиям
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума изучит жалобы на изменение банками условий без согласия
Трамп счел очень глупым решение исключить Россию из G8
Эксперт спрогнозировал курс рубля на лето
МВД рассказало о схемах взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Самое обсуждаемое
80
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
53
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
32
Путин поделился мыслями о преемнике
24
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
23
Путин признался в постоянном желании кому-то «врезать»