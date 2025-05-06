Самые свежие сериалы весны 2025 года

Онлайн-кинотеатры за первые месяцы весны 2025 года пополнились интересными российскими сериалами разных жанров. В обзоре самые рейтинговые новинки, которые нельзя пропустить.

«Между нами химия»

Комедийная драма, восемь серий, 18+

В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова

Где смотреть: Wink

Сериал рассказывает про мать-одиночку, которая, узнав о своем смертельном диагнозе, решается на срочные поиски отца для своих детей.

Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Главная героиня Таня в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Она узнает о страшном диагнозе, который вероятно приведет ее к смерти. Молодую женщину беспокоит лишь одно — с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее.

Таня не готова доверить их ненадежным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в будущем он позаботился о детях. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.

«Урок»

Драма, восемь серий, 18+

В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман

Где смотреть: Okko

В центре сюжета бывший успешный рэпер Антон, карьера которого пошла под откос из-за трагедии — в ДТП погибла его девушка, а самого музыканта отправили в лечебницу из-за наркозависимости.

Фото: © кадр из сериала «Урок»

Выйдя из больницы, Антон пытается «выбить» у лейбла свои заработанные деньги, но те его подставляют, угрожая подвести под суд. Единственный выход — обратиться к брату, работающему в школе.

Антон пытается заполучить долю от квартиры, которая досталась по завещанию брату. Но тот предлагает сделку — либо брат идет преподавать в школу дополнительные занятия старшеклассникам, либо остается ни с чем. Так Антон становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков.

«Злые люди»

Детектив, восемь серий, 16+

В ролях: Петр Рыков, Александр Лыков, Роман Маякин

Где смотреть: Wink, Okko, Иви, Kion

События детектива разворачиваются в 1895 году. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева.

Фото: © кадр из сериала «Злые люди»

Распутать это дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.

«Гипнозис»

Триллер, восемь серий, 18+

В ролях: Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро

Где смотреть: Okko

Сериал по жанру — детективный триллер с элементами фантастики. В центре сюжета трое друзей, обладающие сверхспособностями.

Фото: © кадр из сериала «Гипнозис»

Частный детектив Белозеров обладает способностью читать мысли и раскрывает одно запутанное преступление за другим. Адвокат Орехов умеет видеть будущее и не проигрывает ни одного дела в своей карьере. Священник отец Григорий способен видеть прошлое людей, один воспитывает дочь и имеет свой приход.

Однажды на горизонте появляется некто, желающий отомстить друзьям за то, что они совершили в далеком прошлом.

«Опасная близость»

Драма, восемь серий, 18+

В ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин

Где смотреть: Start, Wink, Иви, Okko, PREMIER

В центре сюжета Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники. Она счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людеи нет места чужим ошибкам и слабостям.

Фото: © кадр из сериала «Опасная связь»

Из этого мира выбивается дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. А когда муж Анны попадает в аварию со своеи любовницеи, известнои блогершей и певицеи Женеи, Анна решается на месть, которая приведет к непредсказуемым последствиям.