Приставы начали поиски имущества Чубайса

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса по решению Арбитражного суда Москвы, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документу, исполнительное производство было возбуждено по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы от 9 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в банке данных.

О каком именно имуществе или обязательствах идет речь, не уточняется. Также в базе не указана денежная сумма активов.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров компании. Размер взыскания — 5,6 миллиарда рублей.

Иск «Роснано» о возмещении убытков связан с провальным для «Роснано» проектом «гибких планшетов» Plastic Logic, запущенным в 2009 году. Финансирование «планшета Чубайа» продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».

Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» с момента ее основания в 2008 году до 2020 года, после чего стал специальным представителем президента России по международным связям. В марте 2022 года он покинул Россию, за границей занимается исследовательской работой.