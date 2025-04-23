Нейросеть помогла россиянке сорвать лотерейный джекпот

Жительница Нижегородской области выиграла более 36 миллионов рублей в лотерее «Рапидо Про», доверившись подсказке нейросети, сообщила пресс-служба «Столото».

Сначала женщина месяц покупала билеты наугад, но затем решила обратиться к нейросети за советом по выбору числовой комбинации. Алгоритм порекомендовал ей числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля и двойку для второго, что позволило сорвать ей джекпот.

Рекомендованные искусственным интеллектом числа принесли победительнице суперприз в размере 36 151 743 рублей в 325 497-м тираже.

Полученные деньги россиянка планирует потратить на покупку жилья, помощь маме с ремонтом, поездку в Китай, а также покупку ноутбука и бытовой техники.