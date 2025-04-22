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Пляжи Анапы признали непригодными для купания

Источник:
Sibnet.ru
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Песок и морская вода на пляжах Анапы и Темрюкского района значительно не соответствуют нормам пригодности для купания, сообщил Роспотребнадзор.

«В этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе контрольных мероприятий отобрано свыше 22 тысяч проб, проведено около 62 тысяч исследований. Специалисты Роспотребнадзора выявили в образцах песка и морской воды в этих регионах значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

Безопасность песка и морской воды на пляжах, а также качество питьевой воды, воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, морепродуктов и рыбы в Анапе и Темрюкского районе в настоящее время проверяются ежедневно.

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для купания после разлива мазута в Черном море. Он произошел в декабре после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе.

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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...