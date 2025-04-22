Пляжи Анапы признали непригодными для купания

Песок и морская вода на пляжах Анапы и Темрюкского района значительно не соответствуют нормам пригодности для купания, сообщил Роспотребнадзор.

«В этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе контрольных мероприятий отобрано свыше 22 тысяч проб, проведено около 62 тысяч исследований. Специалисты Роспотребнадзора выявили в образцах песка и морской воды в этих регионах значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

Безопасность песка и морской воды на пляжах, а также качество питьевой воды, воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, морепродуктов и рыбы в Анапе и Темрюкского районе в настоящее время проверяются ежедневно.

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для купания после разлива мазута в Черном море. Он произошел в декабре после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма в Керченском проливе.