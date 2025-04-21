НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин подписал измененный закон о призыве на срочную службу

Источник:
Sibnet.ru
555 2

Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь решение о призыве на срочную военную службу будет исполняться в течение года.

Как следует из текста закона, если россиянина призвали на срочную службу в армию, но так и не отправили к месту прохождения службы в призывной период, то это решение должно быть исполнено в течение одного года.

Этим же законом отменяется повторное прохождение медосвидетельствования для призывников. Кроме того, документ предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в муниципальных районах и городских округах.

Решение о создании такой комиссии сможет принять высшее должностное лицо того или иного региона по представлению военного комиссара с одним условием — этого нельзя сделать в призывной период.

Еще по теме
Российская армия возобновила боевые действия
США исключили вступление Украины в НАТО
Российские военные получили «боевых селезней»
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест
смотреть все
Оборона #Армия #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Путин поставил задачи для полета на Марс
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
Обсуждение (2)
Картина дня
Российская армия возобновила боевые действия
Путин подписал измененный закон о призыве на срочную службу
Умер папа римский Франциск
Корональная дыра «догнала» Землю
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.