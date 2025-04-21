Путин подписал измененный закон о призыве на срочную службу

Президент Владимир Путин подписал закон о призыве на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь решение о призыве на срочную военную службу будет исполняться в течение года.

Как следует из текста закона, если россиянина призвали на срочную службу в армию, но так и не отправили к месту прохождения службы в призывной период, то это решение должно быть исполнено в течение одного года.

Этим же законом отменяется повторное прохождение медосвидетельствования для призывников. Кроме того, документ предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в муниципальных районах и городских округах.

Решение о создании такой комиссии сможет принять высшее должностное лицо того или иного региона по представлению военного комиссара с одним условием — этого нельзя сделать в призывной период.