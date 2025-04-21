НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
2981 0
Пройти путь от рядового до генерала за две недели — это возможно в новой игре «Стань генералом» от Sibnet.ru и Ростелекома, посвященной Дню Победы. Игровые задания по теме Великой Отечественной войны и технологиях принесут призы.

Игра «Стань генералом» стартует 21 апреля и продлится две недели. Участник начинает боевой путь в звании рядового. Чтобы продвинуться по службе, он должен завоевывать территории.

Ежедневно будут доступны 15 новых территорий. Чтобы их получить, нужно выиграть интеллектуальный баттл у Хранителя карты за отведенное время. Если в первом задании у игрока и Хранителя ничья, то открывается еще одно задание. За каждую завоеванную территорию начисляются баллы.

Игра идет в трех темах: «Военная история», «Военная техника» и «Технологии». Также есть супертерритории. При их завоевании заработанные баллы можно зачислить на любой из счетов.

:

Максимальное количество баллов и высокое звание можно заработать, если играть каждый день. Если пропускать дни и завоевывать территории, открытые в прошлые дни, на второй неделе игры их стоимость в баллах станет меньше.

Чтобы набранные баллы сохранялись в истории игры, участники попали в рейтинговые таблицы и претендовали на призы, необходимо зарегистрироваться на портале Sibnet.ru и играть в авторизованном состоянии.

Призы

Главные призы получат суперпобедитель и победители в темах при условии, что они достигли звания высшего офицерского состава. Суперпобедитель определится по сумме баллов во всех темах согласно рейтинговой таблице игры. Еще три победителя определятся по рейтингам внутри каждой темы.

Призы игры

Cуперприз — умная колонка с голосовым помощником «Марусей».

Победитель в разделе «Военная история» получит уличную купольную IP-камеру и сервис облачного видеонаблюдения. Главный приз в «Военной технике» — внутренняя Wi-Fi камера с сервисом облачного видеонаблюдения.

Игроку, набравшему больше всех баллов в «Технологиях», достанется компактная капсульная кофеварка от Xiaomi. Призы игрокам за второе и третье место в разделах — умный термос и зонт.

Между другими 300 игроками со званиями высшего офицерского состава разыграют ночники с беспроводной зарядкой, пауэрбанки, беспроводные мыши, саундбар, термокружки и термобутылки.

Перейти в игру

Еще по теме
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Раскрыты детали посмертной охоты на Гитлера
Кладоискатель нашел уникальную древнеримскую монету
Пропавшую в 1941 году подлодку «Малютка» нашли в заливе Петра Великого
смотреть все
Оборона #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Пять причин обустроить видеонаблюдение на даче
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
Путин поставил задачи для полета на Марс
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Лавров удивился открытому возрождению нацизма в Европе
Главы МИД Эстонии призвал конфисковать российские активы в ЕС
Десять россиян выиграли по 10 млн рублей в лотерее
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
37
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
24
Путин поставил задачи для полета на Марс
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
21
Истек срок моратория на удары по энергообъектам