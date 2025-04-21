«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru

Пройти путь от рядового до генерала за две недели — это возможно в новой игре «Стань генералом» от Sibnet.ru и Ростелекома, посвященной Дню Победы. Игровые задания по теме Великой Отечественной войны и технологиях принесут призы.

Игра «Стань генералом» стартует 21 апреля и продлится две недели. Участник начинает боевой путь в звании рядового. Чтобы продвинуться по службе, он должен завоевывать территории.

Ежедневно будут доступны 15 новых территорий. Чтобы их получить, нужно выиграть интеллектуальный баттл у Хранителя карты за отведенное время. Если в первом задании у игрока и Хранителя ничья, то открывается еще одно задание. За каждую завоеванную территорию начисляются баллы.

Игра идет в трех темах: «Военная история», «Военная техника» и «Технологии». Также есть супертерритории. При их завоевании заработанные баллы можно зачислить на любой из счетов.

Максимальное количество баллов и высокое звание можно заработать, если играть каждый день. Если пропускать дни и завоевывать территории, открытые в прошлые дни, на второй неделе игры их стоимость в баллах станет меньше.

Чтобы набранные баллы сохранялись в истории игры, участники попали в рейтинговые таблицы и претендовали на призы, необходимо зарегистрироваться на портале Sibnet.ru и играть в авторизованном состоянии.

Призы

Главные призы получат суперпобедитель и победители в темах при условии, что они достигли звания высшего офицерского состава. Суперпобедитель определится по сумме баллов во всех темах согласно рейтинговой таблице игры. Еще три победителя определятся по рейтингам внутри каждой темы.

Cуперприз — умная колонка с голосовым помощником «Марусей».

Победитель в разделе «Военная история» получит уличную купольную IP-камеру и сервис облачного видеонаблюдения. Главный приз в «Военной технике» — внутренняя Wi-Fi камера с сервисом облачного видеонаблюдения.

Игроку, набравшему больше всех баллов в «Технологиях», достанется компактная капсульная кофеварка от Xiaomi. Призы игрокам за второе и третье место в разделах — умный термос и зонт.

Между другими 300 игроками со званиями высшего офицерского состава разыграют ночники с беспроводной зарядкой, пауэрбанки, беспроводные мыши, саундбар, термокружки и термобутылки.

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