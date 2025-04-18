Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ

Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как члена НАТО, в случае противоправных действий в отношении российских кораблей на Балтике, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 14 апреля эстонские ВМС получили право применять силу в отношении иностранных судов, согласно которым они смогут «перехватывать, перенаправлять или иным способом принуждать гражданские суда к смене курса, а в случае необходимости даже топить их».

В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО», — указал Захарова.

Россия решительно осуждает подобные «пиратские замашки», так как предоставленные ВМС Эстонии полномочия выходят за рамки международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.