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Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ

Источник:
ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как члена НАТО, в случае противоправных действий в отношении российских кораблей на Балтике, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 14 апреля эстонские ВМС получили право применять силу в отношении иностранных судов, согласно которым они смогут «перехватывать, перенаправлять или иным способом принуждать гражданские суда к смене курса, а в случае необходимости даже топить их».

В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО», — указал Захарова.

Россия решительно осуждает подобные «пиратские замашки», так как предоставленные ВМС Эстонии полномочия выходят за рамки международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)