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Белоруссия введет в оборот цифровой рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Нацбанк Белоруссии
Нацбанк Белоруссии
Фото: Andrey Filippov / CC BY 2.0

Белоруссия активно работает над созданием цифрового рубля, ввести его в оборот планируется во второй половине 2026 года, сообщил председатель правления Нацбанка республики Роман Головченко.

«Во второй половине 2026 года цифровой рубль уже будет полноценно введен в оборот. Им уже смогут пользоваться субъекты хозяйствования. К 2027 году мы планируем, что он станет доступен и государственным органам, и физическим лицам», — цитирует Головченко ТАСС.

Нацбанк Белоруссии поставил три главные задачи: составить требования к платформе обращения белорусского цифрового рубля, создать программное обеспечение для его функционирования и разработать нормативную базу для регулирования платформы.

Власти Белоруссии также озабочены вопросом сохранности средств. Головченко уточнил, что для государства очень важно будет иметь возможность «проследить то, как цифровые деньги проходят по всей цепочке».

Внедрение цифрового рубля также планирует Россия. Российский Центробанк ранее отложил широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Пилот с его использованием начался 1 августа 2023 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)

Uynachalnica

Зато на парад приедут 20 глав иностранных, несомненное достижение! Теперь и за выплату по поводу потери,...