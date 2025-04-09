Схватку «пылевых дьяволов» засняли на Марсе. ВИДЕО

Марсоход Perseverance запечатлел редкое явление на поверхности Красной планеты — схватку двух смерчей, которых называют «пылевыми дьяволами». Видео опубликовано на сайте NASA.

Аппарат исследовал место под названием Witch Hazel Hill, когда примерно в километре от него навигационная камера зафиксировала крупный пылевой вихрь шириной около 65 метров. За ним следовал меньший «пылевой дьявол» пятиметровой ширины.

Через некоторое время один из вихрей поглотил другой. Известно, что «пылевые дьяволы» образуются в результате подъема и вращения столбов теплого воздуха, нагревающегося от контакта с теплым грунтом.

Такой атмосферный столб обычно поднимается сквозь более плотный и холодный слой. При движении вдоль поверхности он начинает вращаться, постепенно набирает скорость и подхватывает пыль.