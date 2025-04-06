Американец переехал в Сибирь из-за Достоевского

Американец Полк Тимоти Редмон решил переехать в Омскую область, потому что «фанатеет от русской культуры и русского языка», сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк в телеграм-канале рассказала, что ее коллеги из Омской области вручили 33-летнему Редмону разрешение на временное проживание в России.

Молодой человек побывал в Москве и Санкт-Петербурге, но жить решил в Омске, потому что этот сибирский город неразрывно связан с жизнью великого писателя Федора Михайловича Достоевского, чьи произведения оказали на американца большое влияние.

«Фанатею от русской культуры и русского языка. Когда мне было 16 лет, я начал читать Достоевского, Чехова и влюбился в эту культуру. Всегда хотел свободно разговаривать на русском», — сказал Редмон в видео, опубликованном Волк.

Сейчас американец учится на втором курсе магистратуры Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского по специальности «археология».