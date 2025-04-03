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Глава Минэкономразвития оценил модернизацию Омского НПЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников (в центре) на Омском НПЗ
Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников оценил работу по модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода, отметив его высокотехнологичные решения, сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

«Модернизация Омского НПЗ — яркий пример того, как инвестиции в производство создают устойчивый спрос на высокотехнологичные решения — цифровые системы, современное оборудование. Такие проекты способствуют развитию промышленного потенциала России, стимулируют создание новых производств, новых рабочих мест», — отметил министр во время экскурсии по заводу.

Общий объем инвестиций «Газпром нефти» в развитие завода превысил 500 миллиардов рублей. Современные технологии обеспечили практически безотходную переработку нефти — с глубиной почти до 100%. В модернизации нефтеперерабатывающего завода участвовали ведущие изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования страны. Реализованные проекты позволили предприятию увеличить поставки топлива для автомобилей, самолетов, морского и речного транспорта.

«Омский НПЗ — пример того, как промышленность может гармонично сочетать экономическую эффективность и экологическую ответственность», — подчеркнул губернатор Омской области Виктор Хоценко.

Экологические параметры контролирует автоматизированная система мониторинга воздуха, которая онлайн передает данные в природоохранные ведомства. Опираясь на эту систему, Росприроднадзор сформировал отраслевые экологические стандарты, которым должны соответствовать другие промышленные предприятия.

Развитие производства на Омском нефтеперерабатывающем заводе обеспечивает и спрос на высококвалифицированных специалистов: у предприятия есть собственные программы по привлечению кадров.

«В сентябре на базе Омского промышленно-экономического колледжа совместно с правительством региона запускаем Центр подготовки специалистов рабочих профессий. Этот проект позволит молодым омичам получить востребованную специальность и связать свою карьеру с Омским НПЗ», — рассказал генеральный директор завода Олег Белявский.

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