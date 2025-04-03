Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился под Иркутском

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

Экипаж катапультировался, но один из летчиков погиб. Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений и жертв на земле нет, уточнило ведомство. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил в своем телеграм-канале, что крушение произошло у села Буреть Боханского района. Расстояние от него до Иркутска составляет примерно 80 километров по прямой.

Кобзев добавил, что экипаж ракетоносца состоял из четырех человек. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует выживших летчиков, на месте катастрофы работают службы МЧС.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года. Всего на Казанском авиационном заводе построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.