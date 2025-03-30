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Победитель «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» раздал выигрыш

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Алексей Щербаков и Торнике Квитатиани стали суперфиналистами шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

В четвертом сезоне реалити суперфиналистам нужно было сыграть до трех побед. Щербаков подошел к игре уверенно и с юмором, а Торнике был сосредоточен и взволнован.

В итоге Торнике вырвал победу со счетом 3:1. Победителю полагался приз в 10 миллионов рублей.

Победитель объявил, что 5 миллионов он потратит на строительство собственного дома, а остальные деньги уйдут на благотворительность.

Также Торнике планирует дать 1 миллион участнице проекта – Любе Олениной, которая дошла до финала, и часть денег потратит на оплату годовой аренды жилья для Александра Арзанова, также участника проекта.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.