Победитель «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» раздал выигрыш

Алексей Щербаков и Торнике Квитатиани стали суперфиналистами шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

В четвертом сезоне реалити суперфиналистам нужно было сыграть до трех побед. Щербаков подошел к игре уверенно и с юмором, а Торнике был сосредоточен и взволнован.

В итоге Торнике вырвал победу со счетом 3:1. Победителю полагался приз в 10 миллионов рублей.

Победитель объявил, что 5 миллионов он потратит на строительство собственного дома, а остальные деньги уйдут на благотворительность.

Также Торнике планирует дать 1 миллион участнице проекта – Любе Олениной, которая дошла до финала, и часть денег потратит на оплату годовой аренды жилья для Александра Арзанова, также участника проекта.