Самые интересные кадры World Press Photo 2025

Жюри престижного конкурса World Press Photo огласило результаты за 2025 год. Показываем часть из главных работ в мире документальной фотографии.

«Эти снимки отражают борьбу и неповиновение, а также человеческую силу и мужество. Это визуально ошеломляющие работы, которые погружают глубже в истории, стоящие за новостями», — отмечается на сайте World Press Photo.

На конкурс поступило более 59 тысяч снимков от 3,7 тысячи фотографов из 141 страны. Жюри выбрало 42 лауреата. Среди них — два российских фотографа: Михаил Терещенко (ТАСС) и Алена Кардаш. Скоро станет известно, кто получит главную награду World Press Photo.