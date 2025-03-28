НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Самые интересные кадры World Press Photo 2025

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Жюри престижного конкурса World Press Photo огласило результаты за 2025 год. Показываем часть из главных работ в мире документальной фотографии. 

«Эти снимки отражают борьбу и неповиновение, а также человеческую силу и мужество. Это визуально ошеломляющие работы, которые погружают глубже в истории, стоящие за новостями», — отмечается на сайте World Press Photo.

На конкурс поступило более 59 тысяч снимков от 3,7 тысячи фотографов из 141 страны. Жюри выбрало 42 лауреата. Среди них — два российских фотографа: Михаил Терещенко (ТАСС) и Алена Кардаш. Скоро станет известно, кто получит главную награду World Press Photo.

Еще по теме
Официально объявлено о третьем уголовном деле писателя Акунина
Девушка узнала себя на картине русской художницы начала XX века. ФОТО
Новосибирский микроминиатюрист нарисовал «Мона Лизу»
«Мона Лизу» в Лувре покажут за отдельную плату
смотреть все
Культгид #Искусство #Фотолента #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

GammiPluh

Раньше думать нужно было, этот век - век унижений для Украины