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Мощное землетрясение обрушило небоскреб в Бангкоке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мощное землетрясение обрушило в столице Таиланда Бангкоке строящийся небоскреб, под завалами оказались десятки рабочих, сообщили городские экстренные службы.

В пятницу, 28 марта в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений. 67 человек числятся пропавшими без вести. Только семерым рабочим удалось спастись, сказано в сообщении.

На территории Мьянмы произошло землетрясение. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. Магнитуда землетрясения составила 7,9, приводит ТАСС данные китайского сейсмологического управления.

Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране прекратили авиасообщение и закрыли школы. Мэрия Бангкока начала эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади длиной более 1 километра.

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